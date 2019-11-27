Son Dakika Haberleri: BAL'ın golcüsü Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim, 10 maçta 10 gol attı
Son Dakika Spor BAL'ın golcüsü Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim, 10 maçta 10 gol attı - Son Dakika Spor

BAL'ın golcüsü Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim, 10 maçta 10 gol attı

7 saat önce

Türkiye'de Uzun yıllar 2. ve 3. liglerde forma giydikten sonra bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Isparta 32 Spor ile anlaşan 31 yaşındaki Volkan Serim, BAL 7. Grup'ta attığı goller ve oynadığı futbol ile göz dolduruyor.

BAL'ın golcüsü Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim, 10 maçta 10 gol attı, System.String[]

Türkiye'de Uzun yıllar 2. ve 3. liglerde forma giydikten sonra bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Isparta 32 Spor ile anlaşan 31 yaşındaki Volkan Serim, BAL 7. Grup'ta attığı goller ve oynadığı futbol ile göz dolduruyor.


Geçen sezon, Yeni Çorumspor formasıyla 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan ve 2. Lig'e yükselmesinde başrol oynayan Serim, 10 maçta rakip filelere 10 gol atarak, Isparta 32 Spor'un ligde topladığı 18 puana büyük katkı sağladı. Serim'i 7'şer golle Alanya Kestelspor'dan Mehmet Küçükdurmuş ve Denizli Sarayköysporlu Rıza Bulut takip ediyor. Başarılı santrfor Serim, hafta sonunda Isparta'da oynanacak Muğla Ortaca Belediyespor maçına tüm sporseverleri davet ederek, şampiyonluk için tüm kente birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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