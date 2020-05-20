Balçova'da unutulmaz 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'in Balçova ilçesinde coşkuyla kutlandı. Özel olarak süslenen bir aracın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran bir Efe, Sarı Zeybek türküsü eşliğinde vatandaşları selamladı.

Korona virüsü salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Balçova'da unutulmaz bir gösteri eşliğinde kutlandı.

Balçova Belediyesi tarafından özel olarak süslenen aracın üzerindeki bir Efe, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak Ulu Önder'in çok sevdiği Sarı Zeybek türküsü eşliğinde vatandaşları selamladı. Balçova'nın tüm ana caddelerindeki kutlamalara on binlerce vatandaş balkonlarından eşlik etti.

19 Mayıs coşkusuna kendini kaptıran Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'da, bir süre araca çıkarak vatandaşların bayramını kutladı. Yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara bayram coşkusu yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Çalkaya, "Bu zor günlerde bağımsızlığımızın sembolü ulusal bayramlarımızı meydanlarda kutlayamıyoruz. Biz hem bayramlarımızı coşkuyla kutlamak hem de vatandaşlarımıza moral vermek amacıyla kutlamaları bu şekilde gerçekleştirdik. Balçova Halkı da bağımsızlığına olan inancını ve coşkusunu gösterdi" diye konuştu. - İZMİR