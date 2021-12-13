Üye Girişi
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ

13.12.2021 21:51

Son dakika haber: AYDIN'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü mevkiindeke menfezde balık ölümlerine neden olduğu belirtilen moloz yığınları Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından iş makineleri temizlendi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü mevkiindeke menfezde balık ölümlerine neden olduğu belirtilen moloz yığınları Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından iş makineleri temizlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayıp Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Sarıkemer Mahallesi'ndeki taş köprü, 2 Aralık günü suların getirdiği çöp, odun parçası ve benzeri molozlarla doldu. Molozların tıkadığı menfezler nedeniyle binlerce balık öldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgede inceleme yapıp, yetkililerin bir an önce önlem alması çağrısında bulundu.

TAŞKÖPRÜ TEMİZLENDİ

Çevrecilerin ve bölge halkının tepkilerinin ardından DSİ ekipleri iş makineleriyle bugün balık ölümlerinin yaşandığı tıkanan taş köprü çevresinde temizliz çalışması yaptı. Bölgede çalışma yapıldığının bilgisini alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Molozlar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca Koruma altında bulunan Taşköprü'ye sürekli baskı yaparak yıkılma tehdidi oluşturmaktaydı. Atıklarla su yüzeyi görülmeyen nehirde binlerce balığın öldüğü tespit edilmişti. DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bağlı vinçler ve kepçeler, nehrin kıyısında bir çalışma yaparak, çöpleri ve diğer atıkları vinç yardımıyla karaya aldı. Çıkarılan kamyonlarca çöp kıyıdan alınarak taşındı.

DSİ'nin bugün yaptığı çalışmalarla, molozların köprüye olan baskısı ortadan kaldırılırken, çöplerin de denize ve Bafa Gölü'ne gitmesi engellendi. Ancak sorun yoğun yağmurlarla birlikte devam edecek. Menderesteki su seviyesi yükselirse, Taşköprü sular altında kalacağından baskıdan kurtulacak ancak tüm çöpler ve diğer atıklar yüzeyden Ege Denizi'ne ve Bafa Gölü'ne ulaşacaktır. Bu konudaki önerimiz, öncelikle kimsenin çaylara, derelere ve menderese çöp atmamasıdır. Ancak ne yazık ki bu konuda duyarlılık çok az. Atılan çöpleri ve atıkları su yüzeyinde durdurabilecek tek bir çözüm kalmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü'nün Söke Regülatörünün önünde uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sisteminin aynısını Taşköprü'nün arkasına uygulaması halinde, suyla gelen tüm atıklar bariyerde toplanacak ve kıyıya çekilerek kepçelerle karaya taşınması sağlanacaktır. Yapılmadığı takdirde buradaki ekosistem zarar görecek, aynı zamanda tüm çöpler diğer sulak alanlara taşınacaktır. Atılan her çöpün birikerek doğaya ne kadar zarar verildiği, canlıları nasıl etkilediği, denizleri, gölleri nasıl kirlettiği bilinmeli ve bu konuda duyarlı insan sayısı çoğaltılmalıdır diye konuştu.

Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ
Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ

Büyük Menderes Nehri, Devlet Su İşleri, Sarıkemer, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim 23:31 Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Volkan Demirel'i çıldırttı: Silkelerim
Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 23:29 Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı 22:12 Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor 18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!

Son Dakika Haberleri
23:40 Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti
23:31 Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
23:15 Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi
23:12 Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılık hakkında konuştu: Vitor Pereira gidecek
22:55 HDP eski belediye başkanı Ayhan Bilgen partisinden istifa etti
22:54 Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği cevap AK Partilileri coşturdu
22:36 Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi
22:10 Halk Ekmek önündeki uzun kuyruk görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
22:07 Luiz Gustavo artık Fenerbahçe'de istenmiyor
21:41 Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi
Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti Şarkıcı Gülçin Ergül, kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi hayatını kaybetti         
23:41
Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi         
23:31
Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze yeltendi         
23:16
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 23:45:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BALIK ÖLÜMLERİNİN YAŞANDIĞI MENDERES NEHRİ MOLOZLARDAN TEMİZLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement