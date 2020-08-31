Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor - Son Dakika

Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor

İhracatta geçen yıl 1 milyar dolarlık sınırı aşarak moral bulan su ürünleri sektörü, yarın ilk günü olan denizlerde avlanma sezonuna umutlu başlıyor.

Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor, System.String[]

İhracatta geçen yıl 1 milyar dolarlık sınırı aşarak moral bulan su ürünleri sektörü, yarın ilk günü olan denizlerde avlanma sezonuna umutlu başlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bol balık olacağını ve tezgahların dolacağını bildirdi.

Bu yılın gözdesinin palamut olacağını aktaran Sagun, "Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa'dan İğneada'ya kadar Karadeniz palamut dolu." ifadelerini kullandı.

Sektörün; sahip olduğu teknik altyapı, insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübe ile dünyanın kıskanacağı imkan ve potansiyele sahip olduğunu belirten Sagun,TÜİK verilerine göre, Türk su ürünleri sektörünün 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bini aşkın insana istihdam sağladığını bildirdi.

Sagun, şunları kaydetti:

"Biz dünyaya balık satıyoruz ancak yıllık kişi başına balık tüketimimiz hala 6-8 kilogram arasında. Bu rakam, AB'de ortalama 24, ABD'de 28, Japonya'da ise 75 kilogram seviyesinde. Ülkemizde ve dünya genelinde uçuşların iptal edilmesi, otel ve restoranların uzun süre kapalı kalması, ilk aylarda talebin ihracatımıza yansımasını yavaşlattı. Alınan tedbirler ve normalleşme ile birlikte temmuz ayından itibaren ihracatımız koronavirüs salgınına rağmen yüzde 3,36 artarak 87 milyon dolardan 89 milyon dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise pandeminin olumsuz sonucu olarak ihracatımız yüzde 10,4 azalarak 605 milyon dolardan 548 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 4,27 azalarak 997 milyon dolardan 956 milyon dolara indi. Temmuz ayında başlayan artışın devam etmesi halinde yılı yine 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırız.

En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor. İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Türkiye toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,5 doların altında iken, su ürünleri sektörü 6 dolara ulaştı. Yüksek teknolojimiz, modern tesislerimiz, ürün kalitemiz ve markalarımız ile katma değerimiz sürekli artıyor. Bu hem ülke hem de sektör açısından sevindirici."

Türkiye'nin AB ülkeleri ile orkinos avcılığı konusunda çok rahat rekabet edebilecek güçte olmasından dolayı orkinos avlanma kotasının düşük tutulduğunu belirten Sagun, "Pastadan en fazla pay alan AB ülkeleri, hem bu hem de politik nedenlerle ülkemizin hak ettiği kota miktarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Bizler de bu açığı bölgedeki başka ülkelerin kotalarını satın alarak kapatıyorduk. Ülkemizin Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşma, orkinos avcılığı konusunda da Türk balıkçılarının önünde bir kapı açtı. Artık bölgede daha rahat bir şekilde avlanacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Kılıçdaroğlu, Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektubu öğrenince çok sinirlenmiş Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı 120 kilometre hızla giden motosikletin üzerine yattı! Ölüme meydan okunan anlar kamerada Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Falcao, Juventus forması giyen Cuadrado'ya Galatasaray'a gelmesi için çağrı yaptı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada         
10:19
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Eski sevgili kabusu! Evini pompalıyla bastı yetmedi, çocuklarını öldürmekle tehdit ediyor Eski sevgili kabusu! Evini pompalıyla bastı yetmedi, çocuklarını öldürmekle tehdit ediyor         
10:03
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz         
09:38
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
MFÖ, hiç bilet satılmadığı için konserlerinin iptal olduğu yönündeki iddialara sert çıkıştı MFÖ, hiç bilet satılmadığı için konserlerinin iptal olduğu yönündeki iddialara sert çıkıştı         
08:07
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti         
22:53
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı         
21:35
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri         
20:22
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı         
20:07
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı         
19:18
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi         
18:46
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi         
18:35
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:49
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur         
17:39
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü         
17:22
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 12:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei