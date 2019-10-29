Balıkesir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:55 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 12 erkek, 7 kadın, 13 çocuk toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.
(Emrah Elmas/İHA)
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