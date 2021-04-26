Balıkesir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Balıkesir 'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu