Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi açıldı - Son Dakika

Balıkesir Afet ve Koordinasyon Merkezi (BAKOM) törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'de çalışmaların birimler arası etkin ve başarılı bir şekilde yürütüldüğü söyledi.

Bu merkezin Balıkesir'in koordinasyon kapasitesine katkı sunacağını belirten Şıldak, "Hükümetimizin, bilhassa İçişleri Bakanlığımızın AFAD Başkanlığı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar, attığı adımlar dünya ölçeğinde başarı getiriyor. İlimizin afet ve koordinasyon kapasitesine katkı sunacak merkezin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Altıeylül'de yaşanan iki deprem sonrası ihtiyacın koordinasyon ve hızlı müdahale olduğunu gördüklerini, bu sebeple merkezi kurduklarını dile getirdi.

Yılmaz, "Ayvalık Şeytan Sofrası'nda çıkan yangına hep beraber müdahale ettik ve hiçbir evin yanmasına müsaade etmeden hızlı bir koordinasyon ve iş birliği ile bu işi negatif bir sonuç olmadan az hasarla sonuçlandırdık. Şehrimize BAKOM hayırlı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ise BAKOM'un hızlı ve etkili koordinasyonu ifade ettiğini belirtti.

Yılmaz, gelecek talepleri daha hızlı bir şekilde karşılamak için BAKOM'un kurulduğunu anlatarak, "BAKOM bünyesinde oluşturulan 135 ekip, 350 personel 7/24 hız kesmeden çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Lojistik deposu ve tam donanımlı, planlama ve koordinasyon salonu ile eğitim ve toplantı hatta spor salonuyla örnek bir merkezdir." diye konuştu.

İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın dua etmesi ve merkezin gezilmesiyle sona eren törene AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve daire müdürleri ile diğer davetliler katıldı.