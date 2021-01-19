BALIKESİR - Ailesinin ev alma hayaline katkı yapmak için biriktirdiği parasını polikliniğe bağışladı - Son Dakika

BALIKESİR - Ailesinin ev alma hayaline katkı yapmak için biriktirdiği parasını polikliniğe bağışladı
19.01.2021 16:34
Balıkesir'in Marmara ilçesinde 11 yaşındaki Dilek Zeynep Ekinci, ailesinin ev alma isteğine destek olmak için biriktirdiği 450 lirayı Avşa Polikliniğine bağışladı.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde 11 yaşındaki Dilek Zeynep Ekinci, ailesinin ev alma isteğine destek olmak için biriktirdiği 450 lirayı Avşa Polikliniğine bağışladı.
Dilek Zeynep Ekinci, yazlık ev almak isteyen ailesine destek vermek için 3 ay önce harçlıklarını biriktirmeye başladı. Daha sonra Avşa Adası'nda, belediye-vatandaş iş birliğiyle yapılan Avşa Polikliniğinde desteğe ihtiyaç olduğunu öğrenen Dilek Zeynep, biriktirdiği 450 lirayı buraya bağışladı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da Dilek Zeynep'i telefonla arayarak teşekkür etti.
Başkan Aksoy ayrıca Dilek Zeynep'i yaz tatilinde belediye tesislerinde misafir etme sözü verdi.
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