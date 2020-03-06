Balıkesir BŞB Başkanı Yücel Yılmaz Gömeç'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir BŞB Başkanı Yücel Yılmaz Gömeç'te - Son Dakika

Balıkesir BŞB Başkanı Yücel Yılmaz Gömeç'te

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gömeç Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mehmet İrem Himam ile görüştü.

Balıkesir BŞB Başkanı Yücel Yılmaz Gömeç'te, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gömeç Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Mehmet İrem Himam ile görüştü.


Görüşmede; Yücel Yılmaz'ı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Şahin Kabakuş, Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan, Büyükşehir Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Arif Dalgıç, MHP İlçe Başkanı Erol Uysal da yalnız bırakmadı.


Belediye personeli tarafından belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdiği ziyarette, Gömeç için yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Himam ile görüş alışverişinde bulundu.


Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın hazırladığı 10 maddelik projenin de masaya yatırıldığı ziyarette; Yücel Yılmaz bu projelere tam destek vereceklerini sözünü verdi.


Gömeç'e bir şehirlerarası otogar yapılabilmesine ilişkin talebi değerlendirdiklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, projelendirilme aşamasında olan otogar çalışmasının en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi.


Ziyaretin ardından Gömeç Belediye Başkanı Himam, bahar döneminde de Başkan Yılmaz'ı ilçeye davet ederek, ilçenin yürüyüş yolları ve sahillerin de yapmak istedikleri çalışmalar hakkında kendisine bilgiler vermek istediğini söyledi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
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