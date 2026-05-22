Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın mahkeme tarafından iptal edilerek "mutlak butlan" kararı verilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevi yeniden kabul edeceğini açıklarken, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi kurultay iradesinin arkasında durduklarını belirtti.

KARAR SONRASI KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "mutlak butlan" kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi ise dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

"HEP BERABER BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Akın "Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklıselim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde, hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Hep beraber, yine hep beraber birlik beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız.

"BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER"

Unutmayın ki Türkiye'yi kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman ama her zaman birlik beraberlikle, sükunetle, kucaklayıcılık tavrıyla, o anlayışla devam eder. Ve herkes eninde sonunda birlik içinde bu işin yolunda devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik-beraberlik hayat anlayışımız” ifadelerini kullandı.