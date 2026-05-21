Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
21.05.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 10,51 zam hakkı elde etti. Temmuz ayında oluşacak toplam zammın yüzde 12,86 seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşlarına ilişkin yeni hesaplamalar da ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yeniden şekillendi. Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri sonrası memurların şimdiden yüzde 10,51 oranında zammı hak ettiği belirtildi.

NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 4,18 OLDU

TÜİK verilerine göre:

  • Ocak enflasyonu yüzde 4,84
  • Şubat enflasyonu yüzde 2,96
  • Mart enflasyonu yüzde 1,94
  • Nisan enflasyonu ise yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 32,37’ye yükselirken, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Açıklanan veriler doğrultusunda:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64
  • Memur ve memur emeklileri için oluşan zam oranı ise yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

Memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz’da netleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 69 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Hesaplamalara göre:

  • 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,48
  • Toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Toplam kümülatif zam oranı ise yüzde 12,86 olabilir.

Bu durumda halen 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı yaklaşık 69 bin 843 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşının ise 31 bin 341 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre bazı meslek gruplarında oluşabilecek yeni maaşlar şöyle:

  • Polis memuru: 81.617 TL’den 90.196 TL’ye
  • Öğretmen: 73.368 TL’den 81.079 TL’ye
  • Uzman öğretmen: 81.219 TL’den 89.756 TL’ye
  • Hemşire: 74.770 TL’den 82.628 TL’ye
  • Mühendis: 96.211 TL’den 106.324 TL’ye
  • Profesör: 135.089 TL’den 149.289 TL’ye
  • Uzman doktor: 150.426 TL’den 166.234 TL’ye
  • Başkomiser: 89.214 TL’den 98.592 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

“FAİZ VE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ekonomistler, temmuz ayında oluşacak kesin zam oranında mayıs ve haziran enflasyon verilerinin belirleyici olacağını ifade ediyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti
Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:42:12. #7.13#
SON DAKİKA: Polis, öğretmen, doktor! Hesaplar değişti, işte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.