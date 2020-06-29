Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmetleri tek çatı altında toplandı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmetleri tek çatı altında toplandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz; vatandaşlara daha sağlıklı, etkin koordineli ve hızlı hizmet verilebilmesi için Edremit ve Burhaniye'de ek hizmet binaları açtı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz; vatandaşlara daha sağlıklı, etkin koordineli ve hızlı hizmet verilebilmesi için Edremit ve Burhaniye'de ek hizmet binaları açtı. Yılmaz, "Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bizler; güç birliği ve iş birliği ile şehrimizi yönetiyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin; Edremit'te ve Burhaniye'de hizmet vermeye başladığı ek hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışlara; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, muhtarlar, ilgili daire müdürleri, personel ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

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'KÖRFEZİMİZ MARKALAŞIYOR'

2019 yılının Nisan ayında belediye başkanları olarak hep birlikte yeni görevlerini alarak kısa süre içinde bir araya geldiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tüm ilçelerimizde sorunlarımızı tek tek ele aldık. Nereye ne yapılmalı diye istişarelerde bulunduk. Körfez bölgemizdeki ilçelerimiz sadece burada yaşayanlara ait olan bir yer değil. Türkiye'nin her yerinden insanların ikinci konutunu aldığı, tatillerinde zaman geçirdiği bir bölgemiz. Bizler de güç birliği ve iş birliği yapalım, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım, ilçelerimizin de ekonomisine katkı sağlayalım istedik. Güvenli şehir, huzurlu şehir, şifa şehri özelliğimizi koruyalım, tarihi kültürel mirasımız olan her şeyi hem koruyalım hem de restorasyonlarını yapalım, ilimizi ilçelerimizi markalaştıralım istedik" dedi.

'HİZMET BİNALARIMIZ SORUNLARI HIZLI ÇÖZECEK'

Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek için hizmeti tek çatı altında toparladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Önce, Körfez'i kirletenlerle mücadelemizi başlattık. İlk adım olarak da arıtmalarımızı ele aldık. Çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ile şimdi insanlarımıza daha sağlıklı hizmet verme zamanı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz binalarımızda vatandaşlarımız Büyükşehir ile ilgili ihtiyaç duydukları su, ulaşım gibi her türlü konularda taleplerini birebir karşılayabilecekler. Kurmuş olduğumuz alt yapı ve 444 40 10 numaralı çağrı merkezimiz ile her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yeni hizmet binamız Edremitlilere, Burhaniyelilere ve buraya tatile gelen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

'BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ'

Edremit ek hizmet binasının bir noktada toplanması sayesinde Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin daha çabuk ve daha koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını ifade eden Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, "Yücel Yılmaz Başkanımız ortaya bir irade koydu. Bu dönemde 'Hep birlikte hareket edeceğiz' dedik ve bu yolda da önemli mesafe almış bulunuyoruz. Kendilerine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

'BÖLGENİN EK HİZMET BİNASINA İHTİYACI VARDI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılma'ın Burhaniye'ye hizmet ettiğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, "Şimdiye kadar yaptığı hizmetler için Yücel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni açılan hizmet binasına bölgenin ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımızın her zaman Balıkesir merkeze gitme şansları yok. Ek hizmet binasına koordinasyonu sağlamak amacıyla bütün dairelerden birer temsilci verildi. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat büyükşehire ulaşacak" dedi.


- Edremitbalıkesir
Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmetleri tek çatı altında toplandı - Son Dakika

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