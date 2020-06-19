Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumu desteği verdi.

Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumu desteği verdi. Tohum dağıtımında üreticilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sera üreticilerine sera naylonu desteği ile arı üreticilerine propolis tuzağı desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kırsal ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere tohum dağıtımına devam ediyor. Belediye bu kapsamda son olarak Savaştepe'de 300 adet 14 kilogramlık silajlık mısır tohumunun dağıtımını yaptı. Yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı silajlık mısır tohumlarının dağıtıldığı programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Balıkesir'in çiftçisiyle, üreticisiyle var olan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız" dedi.

Verim artacak

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay, Balıkesir'de hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığını buna bağlı olarak da yem bitkisi üretiminin fazla olduğunu ifade etti. Balıkesir'in silajlık mısır üretiminde 1 milyon 623 bin ton civarında üretim ile Türkiye 3'üncüsü olduğunu kaydeden Serkan Akçay, "Savaştepe'de 6 bin 400 dönümlük alanda, 32 bin ton civarında üretimimiz var. Dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün almaktayız. Dağıtımını yaptığımız yeni çeşit ile verimi artıracak, üretimi 7 tondan 11 tona kadar çıkaracağız. Hedefimiz daha verimli, daha kaliteli ürünü birim alandan alabilmek. Büyükşehir olarak çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çok güzel projeler hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'İyi üretenler var'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın her zaman Savaştepe'nin yanında olduğunu belirten Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, "Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Yücel başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. "İyi ki Büyükşehir var" diyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, "Biz bir ve beraber olduktan sonra bu memleket için yapamayacağımız şey yok. İnsanlarımız yeter ki üretsinler. İyi ki üretenler var, iyi ki tarladalar" dedi.

'Hayatınızı kolaylaştıracağız'

"Balıkesir çiftçisiyle var olan bir şehir" diyen Başkan Yücel Yılmaz, her ilçenin farklı bir değeriyle ön plana çıktığı Balıkesir'in kırsalı güçlü olduğunda hiçbir krizden etkilenmeyeceğini vurguladı. Üreticilerin üretmeye devam etmesi için büyük projeler hazırladıklarını belirten Yılmaz, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız ve bu sistemi güçlendireceğiz" dedi. Kuzusu, zeytini, peyniri ile bir marka olan Balıkesir'deki bu ürünlerin değerini daha fazla artırıp kaliteyi üst düzeye çıkararak uzun vadeli bir kalkınmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, Büyükşehir olarak verecekleri desteklerle üreticinin hayatını kolaylaştıracaklarını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve beraberindekiler Savaştepeli üreticilere silajlık mısır tohumunu dağıttı. - BALIKESİR

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir'den üreticiye tohum desteği - Son Dakika Ekonomi

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