Balıkesir'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.78 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA
