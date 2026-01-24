Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında saha tarama çalışmalarının başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirerek, "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA