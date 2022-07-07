Bu arada İçel'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki kavgada bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bir gencin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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