BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı - Son Dakika

BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı

30.04.2021 15:55

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Edremit ilçesinde çiftçilere yüzde 50'si hibe olmak üzere 400 bin domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Edremit ilçesinde çiftçilere yüzde 50'si hibe olmak üzere 400 bin domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Bostancı Mahallesi'nde gerçekleştirilen erkinlikte Çıkrıkçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 400 bin fide, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay tarafından teslim edildi.

Balıkesir'in bir çok tarımsal çeşitliliği olduğuna dikkat çeken Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz de geçen sene Çıkrıkçı Mahallemizde uygulamış olduğumuz bu fide desteğimizi bu yıl da arttırarak devam ettirmeyi hedefledik. Şu anda 150 dönümde 400 bin fideyi biz yüzde 50 hibeyle büyükşehir belediyesi olarak katkıda bulunuyoruz." dedi.

Akçay, Bostancı Mahallesine de bu sene yüzde 50 hibe ile 4 ton yem bitkisi tohumu verildiğini söyledi.

Çıkrıkçı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tahsin Yıldız, "Edremit ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek gördük. Teşekkür ediyoruz. Bahçelerimiz ekti. Şu an fideleri teslim alıyoruz" ifadesini kullandı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger de çiftçiye geçen yıl başlattıkları tarımsal desteğin bu yıl da fide dağıtımı ile sürdüğünü belirterek, çiftçileri güçlendirmek için mülkiyeti belediyeye ait 150 dönümlük araziyi tarımsal kullanıma açtıklarını anlattı.

BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı
BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Domates, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BALIKESİR - Çiftçiye yüzde 50 hibe ile 400 bin fide dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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