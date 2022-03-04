Balıkesir'de deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

BALIKESİR - İçişleri Bakanlığı tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelindeki okullarda eş zamanlı olarak yapılan "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Balıkesir'de Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nda protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan tatbikat Azman Çavuş Ortaokulu'nda saat 11.30'da 'deprem oluyor' alarmı ile birlikte okuldaki sınıflarda öğrenciler ve protokol üyeleri çök-kapan-tutun pozisyonu alarak kendi güvenliklerini sağladı. Tatbikatta daha sonra deprem geçti alarmının ardından öğrencilerin binadan güvenli tahliyesi daha önce planlanan şekilde gerçekleştirildi. Senaryo gereği binadan kendi imkanlarıyla çıkamayan öğrenci AFAD tarafından güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilirken, binada oluşan yangına da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahalede bulundu. Binadan yaralı olarak çıkarılan depremzedelere ise UMKE ve sağlık ekipleri müdahale etti. Tatbikat daha sonra afet çadırlarının kurulumu ile sona erdi.

Düzenlenen deprem tatbikatına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ile daire müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Depreme daima hazır olmalıyız"

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı sonrasında öğrencilere hitaben konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tatbikatların önemine değindi. Yılmaz, "Bugün çok güzel bir şey yapıyoruz, tatbikat. Tatbikat özü itibariyle bir şeyin başımıza gelmeden önce nasıl davranacağımızla ilgili pratik yapmaktır. Türkiye deprem kuşağında olan illerle doludur. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Bundan 100 yıl önce büyük bir depremi Balıkesir merkezi yaşamış. Üzerinden bu kadar zaman geçmesi yine yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Yani depreme daima hazır olmamız lazım. Başımıza deprem veya afet gibi çok farklı olaylar gelebilir. Bu gün depreme yönelik bir tatbikat yapıyoruz ve devletimiz bu konuyu çok önemsiyor. Balıkesir'deki bütün okullar güçlendirildi veya yeniden yapıldı. Bu okulumuzda oldukça yeni bir okulumuz. Deprem esnasında evde, okulda veya dışarıda herhangi bir mekanda olabilirsiniz. Ama deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda sizlerin evet bu normal bir şey, benim sakin olmam lazım ve önce kendimi, sonra da etrafımdakileri kurtaracak kadar dirayetli, bu işleri yapabilecek kadar da tatbikat yapmış olmanız gerektiğini bilmenizi istiyorum. Bu gün Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı tatbikat yapılıyor. İnşallah depremle yüz yüze kalmayız. Ama siz de deprem olduğunda ne yapacağınızı öğrenmişsinizdir" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: "Depremde ilk altı saat çok önemli"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bugün Mehmet Azman Çavuş Ortaokulumuzdayız. İçinde bulunduğumuz yıl 2022 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından Afet Tatbikat yılı olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl ise afet eğitim yılıydı. İlimizde geçen yıl bir milyonun üzerinde vatandaşımıza bunların arasında öğrencilerimiz, öğretmenlerimi de olmak üzere bir milyonun üzerinde vatandaşımıza afet eğitimi verildi. Yaklaşık 40 dakikalık bir süreyi kapsayan bu eğitim; Allah göstermesin bu durumlarla karşılaştığımızda ne yapacağımız konusunda bize fikir veriyor. Depremde ilk 6 saat çok önemli. Deprem anı ve sonrasındaki faaliyetlerimiz, hayatta kalma mücadelemiz ve kurtarma ekiplerinin intikaline kadar geçecek yaşam süresi çok kıymetlidir. O yüzden bütün insanlarımıza yaşlısı genci, erkeği kadını, şehirdeki köydeki bütün vatandaşlarımıza afet bilincini oluşturma, onlarda bunu yerleştirme için bu yıl da tatbikat yılı olarak ilan edildi" diye konuştu.

"2022'de 55 bin civarında tatbikat olacak"

2022 Afet Tatbikat Yılında yapılacak etkinliklere de değinen Vali Şıldak, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD başkanlığı bu konuda pek çok faaliyet planladı ve ülke genelinde 55 bin civarında bir tatbikat olacak. Biz de ilimizde en az bin tatbikat yapmayı planlıyoruz. Bunların bir kısmı daha büyük kapsamda, bir kısmı ise daha küçük, daha eğitime yönelik kısa süreli tatbikatlar olacak. Sizlerin burada bilinç kazanmanız, burada şuurlanmanız, afetlere karşı hazırlıklı olmanız sadece sizi değil, ailenizi, büyüklerimizi, çevrenizdeki arkadaşlarınızı da belki karşılaştığınız bir deprem anında kurtaracaktır, hayatta kalmasını sağlayacaktır. Sınıflarımızda çök-kapan yaptık. Sonra bekledik ve hep beraber planlandığı şekilde sınıflardan tahliye edildik. Bunların hepsi çok önemli, sonra da okulumuzun güvenli bir alanında, bahçede toplandık" ifadelerini kullandı.

"Bu okulda AFAD gönüllüsü öğretmen var"

Tatbikatın yapıldığı Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nda gönüllü afet görevlisi öğretmene sertifikasını veren Vali Hasan Şıldak, "Biz ne kadar hazır olursak o kadar az etkileniriz. Ortaokulumuzda bir de afet görevlisi öğretmenimiz var. Afet gönüllüsü eğitimi alan öğretmenlerimizin bulunduğu okullara bir levha takıp bu farkındalığı oluşturuyoruz. Demet Koçovalı öğretmenimizin afet farkındalığı ile ilgili aldığı eğitim sonucunda edindiği bu sertifikayı bu okulumuzda AFAD görevlisi öğretmen vardır tabelasıyla tescillendirmiş oluyoruz." Dedi.