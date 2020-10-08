Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
08.10.2020 17:00
BALIKESİR merkez ve Edremit ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kadın ve 15 erkek hakkında işlem yapıldı, fuhuş için yer temin edip, aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
BALIKESİR merkez ve Edremit
ilçesinde fuhuş operasyonunda yakalanan 8 kadın ve 15 erkek hakkında işlem yapıldı, fuhuş için yer temin edip, aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce fuhuş suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapan 8 kadın ile kadınlarla birlikte olan 15 erkek hakkında işlem yapıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Balıkesir
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