Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor

03.06.2022 08:34
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 60 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. - BALIKESİR

Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor
YORUMLAR
500
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu Balıkesir'deki konserler iptal edildi Balıkesir'deki konserler iptal edildi
Kaynak: İHA

Balıkesir, Altıeylül, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 08:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement