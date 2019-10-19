Balıkesir'de Muhtarlar Günü kutlandı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle Balıkesir Muhtarları adına gelen heyeti kabul ederek tüm muhtarların gününü kutladı. Ziyaret esnasında Vali Ersin Yazıcı, muhtarların Türk idare tarihinde temel taş olduğunu ifade etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Sizler gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Bizler bunun farkındayız. Sorumluluk duygunuzu ben meslek hayatımda hep gördüm. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Düzenli disiplinli ve sürekli bir şeyi tekrar ediyorsanız mutlaka sonuç gelir. Gelen sonuç hem sizi mutlu eder, hem de temsil ettiğiniz kitleyi mutlu eder ki en büyük mutlulukta o. Bu dünyada bana göre insanların mutlu olduğunu ve sizin ona vesile olmanız kadar hayatta zevk alacağınız sizi mutlu eden başka bir şey olmaz. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Bizim kültürümüzde insanımızın devletle herhangi bir isteği, talebi, ihtiyacı olduğu zaman ilk aklına gelen kişi muhtarlardır. Vatandaş, ilk devlet kademesi olarak muhtarını görür onun ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı olacağını düşünür. Vatandaşımız fakiri fukarasından, komşusuyla olan derdinden, yolundan, suyundan veya fiziki problemlerinin tamamını muhtara iletir. Bu sorumluluk, seçtiği kişiye vatandaşın yüklediği sorumluluktur" dedi.



Vali Yazıcı, Vatandaşın taktirini kazanmak çok güzel bir şey"



Muhtarların önemli bir görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, "Bizim görevimiz zor durumdaki vatandaşlarımıza devletin merhamet elini uzatmaktır. Bana göre sizin de öncelikli vazifeniz bu olmalıdır. Bunun dışında diğer talepleri de ilgililere iletmelisiniz. İnsanların teveccühünü kazanmak kadar dünyada güzel bir şey yok" dedi.



Muhtarlar ise, 189 yıllık bir tarihe sahip olan muhtarlık teşkilatının resmi olarak üçüncü yılını kutladıklarını ifade ederek, Vali Yazıcı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca kendilerini kabul ettikleri için Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür ettiler. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Ersin Yazıcı, muhtarların taleplerini de dinledi. Ziyaret sonrası Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle ilimizde görev yapan muhtarlarımız onuruna yemek verdi. Burada Muhtarlara hitap eden Vali Yazıcı, halkın istek, sorun ve taleplerini ilk elden bir üst makama bildiren Muhtarlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü desteğin verildiğini, verilmeye devam edeceğini belitti.



Muhtarlar günü vesilesiyle düzenlenen programa; Vali Yazıcı'nın yanı sıra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Taner Hekimoğlu, İlçe Belediye Başkanları ile Mahalle Muhtarları katıldı. - BALIKESİR