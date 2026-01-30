Balıkesir'de tematik kış kampı tamamlandı - Son Dakika
Balıkesir'de tematik kış kampı tamamlandı

30.01.2026 16:02
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda barınan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kredi ve Yurtlar 10.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yurtlarda barınan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Kredi ve Yurtlar 10. Tematik Kış Kampı", Balıkesir'de başarıyla tamamlandı.

Balıkesir Kız Öğrenci Yurdu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve "Gönüllülük ve Çevre" temasıyla düzenlenen kamp, beş gün boyunca akademik, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere sahne oldu. Kamp süresince öğrenciler; İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" film gösterimi, gönüllülük temalı söyleşiler, tiyatro ve konser etkinlikleriyle hem duygusal hem de farkındalık yönü yüksek programlara katıldı. Av. Ayşegül Mungan, Mütercim Ayçin Kantoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş, Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sanatçı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal, Gönüllü Danışmanı İbrahim Veli ve alanında uzman birçok isim öğrencilerle bir araya geldi.

Program kapsamında ayrıca şehit aileleriyle buluşma, şehitlik ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti, çevre temizliği ve atık toplama etkinlikleri düzenlenerek gençlerin milli, manevi ve toplumsal değerlere yönelik farkındalıkları pekiştirildi.

Balıkesir'in Kültürel ve doğal değerleri tanıtıldı

Kamp boyunca gerçekleştirilen Balıkesir şehir turu, Havran, Bandırma ve Ayvalık tematik gezileri ile öğrenciler, şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Sportif turnuvalar, bilgi yarışmaları ve sosyal etkinlikler ise kampın etkileşim ve kaynaşma boyutunu güçlendirdi.

Anlamlı kapanış programı

Kampın kapanış gününde; Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça tarafından gerçekleştirilen "Suyun Geleceği" konulu söyleşi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ömer Faruk Terzi'nin "Güçlü STK, Güçlü Toplum" başlıklı sunumu yer aldı. Program, öğrencilerin edindikleri kazanımlar ve hatıralarla sona erdi.

"Gönüllülük ve Çevre" temasıyla düzenlenen KYGM 10. Tematik Kış Kampı, gençlerin toplumsal duyarlılıklarını artırmaya, çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerini desteklemeye ve gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda tamamlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Balıkesir, Türkiye, Gençlik, Kültür, Çevre, Spor, Son Dakika

