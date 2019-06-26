Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü
10 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:52 Kaynak: AA
'in Bandırma
ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bandırma- İzmir
seferini yapmak üzere, hareket eden 17 Eylül
Ekspresi, Demirköprü
mevkisinde Mustafa Yılmaz'a (79) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Bandırma Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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