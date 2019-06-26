Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü
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Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü

10 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bandırma- İzmir seferini yapmak üzere, hareket eden 17 Eylül Ekspresi, Demirköprü mevkisinde Mustafa Yılmaz'a (79) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:52 Kaynak: AA
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