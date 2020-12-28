Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

28.12.2020 20:21
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Balıkesir'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 sığınmacı limana çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Mülteci, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika


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