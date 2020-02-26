Balıkesir'de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'de bulunan üniversiteler ve onlara bağlı Yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü "Üniversite Güvenlik Toplantısı", Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında, "Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı", Balıkesir öğretmenevinde yapıldı. Toplantıda, Balıkesir'de bulunan üniversite yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan MYO'nda gerçekleştirilecek eğitim döneminde alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşülerek, asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirmeler yapıldı.



Vali Yazıcı, "Bütün kurumlarımız işbirliği yapacaklar"



Vali Yazıcı toplantıda, olumsuz durumların önlenmesi açısından tüm ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışarak üniversite ve yurt bölgelerinde öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "Üniversiteler ile bağlı Yükseköğretim Kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gençlerimizin huzur içinde öğrenimlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Bu ortamı bozacak, olumsuz durum ve davranışlarla ilgili bütün kurumlarımız ortak işbirliği yaparak bu konuda aksamaya meydan vermeyecektir" dedi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yasin Demir tarafından üniversitelerde alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili sunumun yapıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve bilgilendirmelerin ardından sona erdi. Eğitim öğretim yılı başında ve yarıyıl başında olmak üzere yılda iki defa yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile diğer kurul üyeleri katıldı. - BALIKESİR