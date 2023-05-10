Çıkan yangında kızını kurtarmak için tekrar eve girdi: 2 ölü - Son Dakika
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Çıkan yangında kızını kurtarmak için tekrar eve girdi: 2 ölü

10.05.2023 11:51

Balıkesir'de gerçekleşen bir yangında 61 yaşındaki Mustafa Özdemir, eşi ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı ancak içeride kalan 16 yaşındaki kızını kurtarmak için geri içeriye girdi. Baba ve 16 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Havran ilçesi Hamambaşı Meydanı'nda gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Özdemir ailesinin 3 ferdinin yaşadığı ev kısa sürede duman içinde kaldı.

KIZINI KURTARMAK İÇİN TEKRAR EVE GİRDİ

Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61) hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı. Kızının kurtarmak için tekrar yanan eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir'den (16) bir süre haber alınamadı.

Baba yüreği...Yanan eve kızını kurtarmak için girdi, ikisi de hayatını kaybetti

BABA- KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan eve giren ve yangına müdahale eden ekipler baba kızın cansız bedenlerine ulaştı. Mustafa Özdemir'in ilçede sevilen bir ensaf olduğu öğrenilirken, baba kızın ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Havran Kaymakamı Enver Özderin, yangının ilk belirlemelere göre ısınmak için açık bırakılan elektrikli aletin kontağından çıktığını ifade etti.

Baba yüreği...Yanan eve kızını kurtarmak için girdi, ikisi de hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı.

Baba yüreği...Yanan eve kızını kurtarmak için girdi, ikisi de hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Mustafa Özdemir, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan yangında kızını kurtarmak için tekrar eve girdi: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çıkan yangında kızını kurtarmak için tekrar eve girdi: 2 ölü - Son Dakika
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