Balıkesir'de "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "İlgili kurum ve kuruluşlar ile şehrin dinamikleri sık sık bir araya gelerek ortak akılla şehrin yönetilmesi herkesin menfaatine." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "İlgili kurum ve kuruluşlar ile şehrin dinamikleri sık sık bir araya gelerek ortak akılla şehrin yönetilmesi herkesin menfaatine." dedi.



Balıkesir Akademik Odalar Birliğince yaklaşan yerel seçimler öncesi düzenlenen "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu"nda uzmanlar ve akademisyenler değerlendirmelerde bulundu.



Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, özellikle şehirlerin ortak akılla yönetilmesi konusuna vurgu yaptı.



Ülkelerin değil şehirlerin yarışır hale geldiğini belirten Kafaoğlu, şunları söyledi:



"Kent nüfusu gittikçe artıyor, kırsal nüfus azalıyor. Balıkesir ölçeğine baktığınızda ise biz biraz Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Kırsal nüfusumuz fazla. Kent ve çevre deyince akla yerel yönetimler ve belediyecilik geliyor. Bunların eliyle kentleşme sağlanmış oluyor. Belediyeler özellikle sivil toplum örgütleriyle, ortak akılla şehirler yönetilmeli. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla asla olmamalı. İlgili kurum ve kuruluşlar ile şehrin dinamikleri sık sık bir araya gelerek ortak akılla şehrin yönetilmesi herkesin menfaatine. Kentlerde yeşil alanlar artmalı. Her gelen belediye başkanı yeşil alanları azaltan değil, yeşil alanları artıran olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Millet Bahçeleri bu noktadaki projelerden biridir. Balıkesir'in muhtelif ilçelerine Millet Bahçesi konusunda çalışmalarımız oldu. Şehir merkezinde de Balıkesir'in mesire ve yeşil alanlara ihtiyaç var. Bir tek Değirmen Boğazı ve İkizcetepeler Barajı'nın olduğu DSİ'ye ait alan vardı. Burası bakımsızdı ve devri Büyükşehir'e gerçekleşti. İnşallah gelecek belediye başkanı güzel bir millet bahçesi, yürüyüş alanları, bisiklet yolları ile piknik alanlarıyla Balıkesir'in ikinci bir nefes alacağı yer olarak hizmete açacaktır.

Çevreden asla vazgeçmemiz lazım. Belediyecilik yol, su, kanalizasyon değil, belediyecilik çevreye duyarlı olmalı."



Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Metin Yalçın da toplumun kent yaşamındaki önemine dikkati çekti.



Alınacak kararlarda siyasi ve ekonomik çıkarlardan önce toplumsal yararların ilke edinilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Tüm sorun ve olumsuzluklara karşın demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerde çözümler üretmek de mümkün olacaktır. Kentlerimizde var olan sorunların aşılması sağlıklı kentler ve çevreler oluşturulması için toplumun büyük bir bölümünü kapsayan halkın katılım ve denetime açık yerel yönetimler oluşmalı." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ruşen Keleş, tematik bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyum, uzmanlar ve akademisyenlerin sunum ve konuşmaları, halkın söz aldığı forumla sona erdi.



Sempozyuma CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, CHP Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, akademik odaların başkan ve temsilcileri katıldı.

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