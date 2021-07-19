Üye Girişi
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor - Son Dakika

Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor

19.07.2021 11:05
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 2017 yılında 5 milyon lira yatırımla açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl binlerce hayvan ameliyat ediliyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 2017 yılında 5 milyon lira yatırımla açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl binlerce hayvan ameliyat ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için kurduğu modern tesiste görevli uzman veterinerler, kedi, köpek, baykuş, bukalemun gibi farklı türlerdeki birçok hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük, AA muhabirine, belediyeye bağlı iki bakımevinden birinin İvrindi'de bulunduğunu söyledi.

Yörük, 25 bin metrekare alanda 10'u veteriner hekim 35 personelle faaliyet gösteren bu merkezde sosyal tesis, açık ve kapalı bölümler, postopreatif (cerrahi girişim nedeniyle oluşan doku hasarı ve kas spazmı), uyuz bakım ve karantina üniteleri ile ameliyathanenin bulunduğunu aktardı.

İl genelindeki sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yörük, "Tesisimizde sokak hayvanlarına bütün tetkik ve tedavileri uygulayabiliyoruz. Bakımevimizin 1400 hayvan kapasitesi mevcut. Sayılarımız sirkülasyon nedeniyle değişiyor." dedi.

Tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının, bakımevinde 4 ila 6 ay tutulduğunu anlatan Yörük, bu sürecin ardından doğal ortamlarına bırakıldığını dile getirdi.

Vehbi Yörük, barınaktaki hayvanları, Balıkesir'deki kamu kurumlarının yemekhanelerinden artan yemeklerle beslediklerini ifade etti.

Bu sayede hem tasarruf hem geri dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Yörük, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız protokol çerçevesinde günlük çıkan 2 ton yemek artığını biz burada can dostlarımızı beslemek amacıyla kullanıyoruz. Burada yıllık 700 hatta bin ton yemek artığının geri dönüşümü söz konusu." diye konuştu.

Yörük, 20 ilçe belediyesi ile iş birliğine giderek yılda 7 bine yakın hayvan için rehabilitasyon çalışması yaptıklarını belirtti.

Hem sokak hem de yaban hayvanlarının yanında olduklarına işaret eden Yörük, sahiplendirme hizmeti de verdiklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahiplenme sayısının düştüğünü aktaran Yörük, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde sahiplendirme çalışmaları son günlerde artmaya başladı. Hayvanların korunmasına ilişkin yasayla sahiplendirme sayılarının hızla artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yörük, hayvan sevgisini aşılamak için barınağı, öğrenciler ve vatandaşlara eğitim amaçlı açtıklarını sözlerine ekledi.

"Her ay 100'ün üzerinde hayvanı sahiplendiriyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez ise İvrindi'deki barınakta yılda 7 bine yakın hayvanı kısırlaştırdıkları bilgisini verdi.

"Hayvanların kan tahlili analizlerini yaptırdıktan sonra ameliyathanemize geçiyoruz. Burada 5 hayvanı aynı anda kısırlaştırabiliyoruz." ifadelerini kullanan Dönmez, sokak hayvanları dışında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin getirdiği baykuş, karaca gibi hayvanlara cerrahi müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı iki bakımevinde yılda 12 bin hayvanı tedavi ettiklerini anlatan Dönmez, "Her türlü tedavilerini ve parazit ilaçlamalarını yaptıktan sonra doğal ortamlarına sağlıklı bir şekilde bırakıyoruz. Yine iki bakımevimizde her ay 100'ün üzerinde hayvanı sahiplendiriyoruz. Herkesi sahiplenme için bakımevlerimize bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak 11:38 Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı! Polisin silahını almaya çalışan şahsı zor zapt ettiler 09:26 Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı! Polisin silahını almaya çalışan şahsı zor zapt ettiler Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart         
11:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu         
09:48
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 11:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'deki barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement