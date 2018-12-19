Balıkesir'in 30-40 Yıl Su Problemi Yok"

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in 30-40 yıl içme suyu probleminin olmadığını söyledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in 30-40 yıl içme suyu probleminin olmadığını söyledi.



BASKİ Genel Müdürü Talat Özen, BASKİ Genel Müdür Yardımcıları İzzet Günal ve Seyfi Küçükgöncü ile birlikte Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdare Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Tesislerini ziyaret ederek, tesisleri gezdi yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren BASKİ Genel Müdürü Talat Özen, "Tesisimiz 220 bin metreküp kapasiteli olup kış aylarında 90 bin metreküp, yaz aylarında 120-150 bin metreküp kapasitede çalışıyor. Sistemimiz Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kriterlerine uygun olarak vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı, temiz içme suyu vermektedir. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Sistemimiz de giriş suyundan çıkış suyuna kadar bütün sistemimiz online, değerlerimiz laboratuvarlarda sularımız tahlil edilmekte, kirlilik, bakteri oluşumu anlık olarak izlenmektedir" dedi.



"MUSLUKTAN SU İÇİLEBİLİR"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da tesisle ilgili şunları aktardı:



"Tesisimizle gurur duydum. Balıkesir'in içme suyu İkizcetepeler Barajı'ndan gelerek burada işlem görüyor, buradaki çalışmaları adım adım takip ettik. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm kriterlerine uyan sistemiyle, laboratuvarları, bakteri ölçüm laboratuvarları ve diğer çalışmalarıyla Balıkesir'de su güvenli bir şekilde musluktan içilebilir. Sistem tam otomatik olarak çalışıyor, personelimiz 3 vardiya çalışıyor. Su nerede, hangi seviyede veya herhangi bir problem var mı bunlar online olarak burada bakılıyor. Hedefimiz bütün Balıkesir'deki içme suyu arıtma tesislerini buradan yönetebilmek, bunlardan ilkini gerçekleştirdik. Avşa Adası'ndaki deniz suyu arıtma tesisini buradan takip ediyoruz."



"ENDİŞEYE GEREK YOK, TEMİZ SU İÇMEYE DEVAM"



Tesislerin kapasitesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir'in 30-40 yıl daha suyla ilgili herhangi bir problemi yok. Büyükşehir olduktan sonra Balıkesir güzergahında bulunan 12 kırsal mahallemize de buradan su temin ediliyor. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler suyumuz sağlıklı. Her yönüyle denetlenen, numuneleri alınan, laboratuvarı güçlü bir tesise sahibiz. Tesisler yıllar önce yapıldı, bu tesisleri geliştirerek işletiyoruz. Laboratuvarımızı akredite ederek civar illerden tahlil de yapabileceğiz. Balıkesir temiz su içmeye devam edecek. Balıkesirli vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı suyu musluklardan gönül rahatlığı ile içebilirler. Emeği geçen tüm BASKİ yönetimi ve çalışanlarına özverileri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Balıkesir

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