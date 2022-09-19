Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

19.09.2022 18:28
Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında denizde ve kıyıda temizlik yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında denizde ve kıyıda temizlik yapıldı.

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Let's Do İt Türkiye iş birliği ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Cunda Beş Kuyular mevkisi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında 2 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda şişe, hurda parçalar ve plastik atık toplandı.

Etkinliğin ardından Küçükköy Halk Müziği Derneği konseri yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, temiz çevre, temiz gelecek ve daha temiz bir Ayvalık için kolları sıvadıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor BALIKESİR - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de devam ediyor Dünya şampiyonu güreşçi, memleketinde coşkuyla karşılandı Dünya şampiyonu güreşçi, memleketinde coşkuyla karşılandı
Kaynak: AA

Kent Konseyi, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement