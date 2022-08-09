Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu - Son Dakika
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Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu

09.08.2022 13:05
Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 Ağustos günü girdiği denizde gözden kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık'ın cansız bedenine bir hafta sonra Çanakkale açıklarında ulaşıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 Ağustos günü girdiği denizde gözden kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık'ın cansız bedenine bir hafta sonra Çanakkale açıklarında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin İğdeli Burnu açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik TCSG 28 Botu, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılarak limana getirilen kimliği belirsiz ceset daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Haber verilen Arık'ın ailesi hastaneye gelerek cesedin İsmail Nayman Arık'a ait olduğunu tespit etti.

Arık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - BALIKESİR

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Balıkesir'de denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı Balıkesir'de denizde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu - Son Dakika
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