Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin İğdeli Burnu açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik TCSG 28 Botu, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılarak limana getirilen kimliği belirsiz ceset daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Haber verilen Arık'ın ailesi hastaneye gelerek cesedin İsmail Nayman Arık'a ait olduğunu tespit etti.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp yaşlı adamın cansız bedeni denizde sürüklenirken bulundu - Son Dakika

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