Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı - Son Dakika

Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı

11.01.2021 14:29

- Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Marius Sumudica'yı eleştirirken kullandığı ifadelere Balıkesir'de yaşayan Romanlar büyük tepki gösterdi.

- Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı

BALIKESİR - Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Marius Sumudica'yı eleştirirken kullandığı ifadelere Balıkesir'de yaşayan Romanlar büyük tepki gösterdi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen Roman vatandaşlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak Roman vatandaşlara söylenen sözün ırkçılıkla eşdeğer olduğunu dile getirdi. Balıkesirli Roman vatandaşlar Türk Bayrağı ile birlikte yaptıkları basın açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını bir kez daha haykırdılar.

Balıkesir'de Roman vatandaşları temsil eden derneklerin yönetici ve temsilcileriyle Roman vatandaşların katıldığı basın toplantısında Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'na büyük tepki vardı.

Meclis Üyesi Sadettin Altın: "Biz Türk oğlu Türk'üz"

Basın açıklamasında ilk olarak Altıeylül Belediye Meclis Üyesi Sadettin Altın söz alarak Toroğlu'nu kınadı. Altın, "Türk, Kürt, Laz, Çerkes hep birlikte bir arada yaşayabiliyoruz, ne mutlu. Ben de bir Roman çocuğu olarak bu devletin küçük de olsa bir bünyesindeki görevde yer almaktayım. Bu ırkçılık ayrımını yapan, bu kişinin ismini de anmak istemiyorum ve bu kişileri lanetliyorum. Bu insanları ayırmasınlar, insanları bölücülüğe sürüklemesinler. Biz bölücülüğü istemiyoruz. Biz Türk oğlu Türk'üz ve bu vatanda yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Volkan Çekmeoğlu: "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur"

Balıkesir Genç Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Çekmeoğlu da Romanların ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederek, "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ben de bir Roman çocuğu olarak kesinlikle ve kesinlikle ırk ayrımcılığı yapılmasını istemiyorum ve yapanlara da karşıyım" dedi.

İsmail Kandıralı: "Çocuklarımın yüzüne bakamadım"

Balıkesir Müzisyenler ve Ramazan Davulcuları Derneği Başkanı İsmail Kandıralı ise kendilerine yönelik "çingene" söyleminde bulunan Toroğlu'na tepkisini gösterirken gözyaşlarını tutamadı. Kandıralı, "Bize destek vermek için yanımızda olan tüm siyasi partileri burada gördük. Ama biz ayrımcılık yapmayalım diyoruz ve buraya herkesi çağırdık. Biz isterdik ki her siyasi parti burada olsun. Biz siyasi parti ayırt edemeyiz. Çünkü biz Roman vatandaşlarız. Hani 'çingeneler' derler ya, biz çingene değiliz. Çingenenin araştırın yeri, yurdu olmaz. Yeri, yurdu olmayan insanın da hiçbir şekilde bu toplumda yeri olmaz. Biz bu toplumda her şekilde gönüllerde bir yer kazanmış bireyleriz. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum yıllardan beri. Hiçbir şekilde hakir görülmedim. Arkadaşlarım da öyle; düğünlere gittik, Ramazan davulları çaldık. Her şekilde herkesin gönlünü yapmaya çalıştık ve yapıyoruz da. Ama eski hakem Erman Toroğlu'nun kalkıp bize bu ibareyi kullanması bizi derinden üzdü. Ben akşam çocuklarımın yüzüne bakamadım. Sinirden ağladım. Bizim için bu büyük bir hakarettir. Bir futbolcu Vebo'ya yapılanlardan sonra dünya ayağa kalktı. Biz kimseyi galeyana getirmiyoruz, biz kimseye gaz vermiyoruz. Ama sadece Balıkesir'de, Türkiye'de değil dünyada biz yaşıyorsak, bizim haklarımızı da savunmak için herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü biz ırkçılığa karşıyız, ırkçılık yapan insanı da sevmiyoruz. Çok doluyuz, ağlamak istiyorum. Çünkü ben çocuklarımızın yüzüne bakamadım. Çocuğum 'adam çıktı, bugün birisi, yarın başka birisi söyleyecek bunu, çingene diyecek' diyor. Neden biz bu hakareti işitiyoruz neden? Neden benim çocuklarım bana bunu söylüyor? Yarın bir gün ben öldüğüm zaman veya başka bir arkadaşımın çocuğuna 'çingenenin çocuğu' mu desinler? Ben bunları hak etmiyorum, biz bunları hak etmiyoruz. Biz buradan her şekilde haykırıyoruz: Biz Türkiye vatandaşıyız, Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunus Barlin: "Toroğlu'nu kınıyorum"

İşadamı Yunus Barlin de Erman Toroğlu'nu televizyon kanallarında görmek istemediklerini kaydederek, "Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nde Roman kökenli bir vatandaşım. Esnafım, iş adamıyım. Müzisyenlik bizim geçimimiz. Ama Romanlar içinde çok esnaf, iş adamı, hali vakti düzgün çok insan var. Gelene, gidene yardımcı olanlar, dininde, ibadetinde çok Roman'ımız var. Ben de bunlara çok üzüldüm. Biz atalarımızdan beri vatan, millet ve bayrağı için mücadele eden Roman kökenli insanlarız. Ben de Erman Toroğlu ve A Spor'u kınıyorum. Bundan sonra A Spor'da Erman Toroğlu'nu görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Fikret Demirdöven: "Dedem Çanakkale'de şehit düştü"

Fikret Demirdöven ise dedesinin Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğuna vurgu yaparak hakaretlere maruz kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Demirdöven, "Tabi ki ırkçılık dünyanın neresine giderseniz gidin iyi bir şey değil. Bu dünyanın başka bir yerinde yapılmış olsaydı bu şiddetle ülkece kınanırdı. Ama şu anda yapılan eylemde bakıyoruz ki maalesef hiç kimse elini kıpırdatmıyor. Arkadaşın dediği gibi topraktan geldik, toprağa gideceğiz. İlk ırkçılığı yapan iblistir. Biz ayrım istemiyoruz. Biz birlik istiyoruz, bu ülkenin vatandaşlarıyız ve benim dedemin mezarı bile yok. Dedem Çanakkale'de şehit düştü. Yani herkes duyarlı olsun" diye konuştu.

Ahmet Gezer: "TV'lerde görmek istemiyoruz"

Akıncılar Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gezer de son olarak Toroğlu'na tepki göstererek, "1933 iskan yasası değiştikten sonra bu şekildeki söylemler bizi çok rahatsız etti. Bu davayı başlatıyoruz. Allah kısmet ederse bir zamanlar Alevi kardeşlerimize yapılan bir mevzuattan dolayı biz de bu arkadaşımıza bunu yapıyoruz. Bu arkadaşı da TV'lerde görmek istemiyoruz" dedi.

Balıkesirli Romanlar basın açıklamasının sonunda da yine İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyarak dağıldı.

Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı
Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı

Erman Toroğlu, Balıkesir, Irkçılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesirli Romanlar Toroğlu'nu kınadı - Son Dakika


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