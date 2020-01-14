Balıkesirspor'dan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama Açıklaması

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un yönetimi, kulübün içinde bulunduğu mevcut durum ve takımdan ayrılan oyuncularla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, maddi sıkıntıları çözmek için yönetim olarak her türlü çabanın gösterildiği belirtildi.

Bugüne kadar vermeyi vadettikleri maç primlerinin tamamının, yapılması gereken ödemelerin de bir kısmının ödendiği aktarılan açıklamada, "Hedefimiz, sözleşmemiz olan futbolcularımızla sezon sonuna kadar devam etmektir. Önceki sezonlardan sarkan ve bu sezonun da içinde olduğu ücretlerinin bir kısmını alamadıkları için Futbol Federasyonuna müracaat eden futbolcularımız bulunmaktadır. Futbolcumuz Tomislav Glumac devre arasını beklemeden sözleşmesini tek taraflı fesih ederek ayrılmıştır. Futbolcumuz İbrahim Halil Çolak ile oynadığı dönem için bir miktar ödeme yapılmış, geriye kalan alacaklarından kendisi feragat etmiş ve karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada, 2 Ocak'ta Antalya kampının başladığı hatırlatılarak, yurt dışında bulunduğu için çalışmalarda yer almayan Foxi Kethevoama'nın bugünden itibaren takımla antrenmanlara başladığı ifade edildi.

Kampın tamamlanmasına 2 gün kala Doğa İşeri'nin sözleşmesini feshederek eşyalarını toplayıp, kampı terk ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar akabinde sözleşmelerini fesih edeceklerini tarafımıza bildirmiştir. Yukatel Denizlispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiş, kampımız teknik yönetimimizin isteği doğrultusunda 10 Ocak Cuma günü sona erdirilmiştir. Oğuzhan Çapar hiçbir görüşme yapmadan 11 Ocak Cumartesi günü tesislerden ve şehrimizden ayrılmıştır. Takımımızın kaptanları Okan Alkan ile Furkan Çil ile görüşmelere başlanmıştır. Altyapımızdan yetişen Balıkesir evladı olarak her zaman övündüğümüz profesyonel futbol hayatlarına Balıkesirspor'da başlayan Çapar ile Çil, bizlerin iyi niyet çerçevesinde gösterdiği çabaya hiçbir şekilde itibar etmeyip anlaşmaya yanaşmayarak sözleşmelerini fesih etmişlerdir. Futbolcumuz Atilla Özmen teklif ettiğimiz ödeme şartlarını kabul ederek takımımızda antrenmanlara başlamıştır. Okan Alkan'a mevcut bütün şartlar içinde en iyi maddi teklif iletilmiş, an itibarıyla kendisinden haber beklenmektedir."

Yaşanan sıkıntılı süreçte ayrılmak isteyen bütün futbolculara bütün imkanları zorlayarak alacaklarına karşılık olarak senet, çek, nakit para, taşınmaz mülk tekliflerinin yapıldığı anlatılan açıklamada, "Balıkesirspor kulübü yönetimine güvenerek takımımızla yola devam eden, başarılı olacaklarına inandığımız ve güvendiğimiz futbolcularımızla, teknik ekibimizle ligimizin ikinci devresinde canla, başla mücadeleye devam edeceğimizi değerli kamuoyuna ve taraftarımıza saygılarımızla bildiririz." ifadesi kullandı.