Balıkesirspor, Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldı

Balıkesirspor, TFF Lisans Kurulu'nun yaptığı incelemeler neticesinde Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı. Böylelikle kırmızı-beyazlılar, eksi 3 puan cezası almaktan da kurtulmuş oldu.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Balıkesirspor da yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Kulüp Lisans'ı almaya hak kazandı. Bu sayede kırmızı-beyazlılar eksi 3 puan cezası almaktan kurtuldu.



İncelemeler neticesinde kurul, Süper Lig'den; Antalyaspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'den; Adanaspor, Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2. Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor'a Ulusal Lisans verdi.



Böylelikle 2019-2020 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 14'ü UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı.



Balıkesirspor da Ulusal Lisans'ın alınmasıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bilindiği üzere göreve geldiğimiz günden bugüne kadar pek çok konuda Balıkesirspor'umuzu daha iyiye götürebilmek adına mücadele ettik. FIFA dosyasının kapatılması, takımın kurulması, transfer tahtasının açılması bu mücadelelerimizin başlıcalarıydı. Göreve geldiğimiz andan itibaren yoğun uğraşlar verdiğimiz bir diğer konu ise Ulusal Kulüp Lisansı'nı alabilmekti. Lakin daha önce bu belgeyi almak için gerekli kriterleri sağlayamadığımız için 3 puan silme cezası ile karşılaştığımız tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bu bağlamda yukarıda bahsettiğimiz olumsuzlukları çözmek için gösterdiğimiz çabayı Ulusal Kulüp Lisansı'nı alabilmek içinde gösterdik ve en nihayetinde TFF'nin 20.09.2019 tarihinde yayımladığı listede Balıkesirspor'umuz 2019-2020 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler arasında yerini aldı. Balıkesirspor'umuzun Ulusal Kulüp Lisansını almasında emeği geçen tüm personelimize ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyor, Balıkesirspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR