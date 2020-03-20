Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi - Son Dakika

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı

ADANA - Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana'da eklendi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım'da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü.