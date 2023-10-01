Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti - Son Dakika

Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti

Son Güncelleme: 01.10.2023 21:51

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, evinde Alanyaspor'u 4-0 yendi. Yeni trabsfer Mario Balotelli'nin iki gol attığı maçta Adana Demirspor'un diğer golleri Younes Belhanda ve Tayfun Aydoğan'dan geldi.

Son olarak Beşiktaş'ı 4-2 yenen Adana Demirspor evinde Alanyaspor'u da 4-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli 2 golle yıldızlaştı.

BALOTELLİ DOUBLE YAPTI

Tempolu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken goller, 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.

Balotelli yıldızlaştı! Adana Demirspor, Alanyaspor'a sahayı dar etti

YUSUF SARI'DAN 3 ASİST

Adana Demirspor'un milli oyuncusu Yusuf Sarı, Alanyaspor maçında yaptığı asistlerle maça damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.

Balotelli yıldızlaştı! Adana Demirspor, Alanyaspor'a sahayı dar etti

FENERBAHÇE'NİN PEŞİNDELER

Alanyaspor önünde 4 gol bulan Adana Demirspor, ligde toplamda 18 gole ulaştı. Adana Demirspor, 18 golü bulunan Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Balotelli yıldızlaştı! Adana Demirspor, Alanyaspor'a sahayı dar etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti - Son Dakika
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