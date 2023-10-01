Golcü geri döndü! Adana Demirspor, Alanyaspor'u farklı geçti

Son olarak Beşiktaş'ı 4-2 yenen Adana Demirspor evinde Alanyaspor'u da 4-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli 2 golle yıldızlaştı.

BALOTELLİ DOUBLE YAPTI

Tempolu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken goller, 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.

YUSUF SARI'DAN 3 ASİST

Adana Demirspor'un milli oyuncusu Yusuf Sarı, Alanyaspor maçında yaptığı asistlerle maça damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE'NİN PEŞİNDELER

Alanyaspor önünde 4 gol bulan Adana Demirspor, ligde toplamda 18 gole ulaştı. Adana Demirspor, 18 golü bulunan Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.