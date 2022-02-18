Üye Girişi
Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika

Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

18.02.2022 12:21
Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti.

Balyoz Planı davasında hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 28 Şubat davası kapsamında tutuklu Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta katılırken, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, SEGBİS ile bağlandı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık avukatları tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz kanun yoluna başvurulması talepli dilekçeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca cevap verildiğini belirten mahkeme başkanı, cevap yazısında maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilemediğine dair görüşün mahkemeye geldiğini kaydetti.

Savcı: "Tarafımıza süre verilsin"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, dosyada yeni görevlendirildiğini belirterek, "Dosyanın kapsamlı olması da dikkate alınarak dosyanın incelenmesi için tarafımıza süre verilmesine ve dosyanın tarafımıza tevdii edilmesi kamu adına talep olunur" dedi. Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay'ın sanıklar hakkında objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçek göz ardı ettiğini, görevlerini kötüye kullanarak hukuka aykırı şekilde bozma kararı verdiklerini öne sürerek bozma kararı sebebiyle haklarında inceleme başlatılması ve cezalandırılmasını istedikleri dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığı'na göndermek üzere yerel mahkemeye sundu.

"Berat kararında direnmenizi talep ediyorum"

Bunun üzerine söz alan sanık Çetin Doğan, mahkemenin 2015 yılında verdiği beraat kararının bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek, "Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da, mahkemenin beraat kararına direnmesini istedi.

Dosya savcıya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası'nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, karara itiraz etti. Başsavcılık, Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu belirtti. Diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğunu kaydetti.

Başsavcılığın itirazı üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu. Dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesinde, sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın eylemlerinin, 'teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini' vurguladı. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğunu belirtti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Balyoz Planı, Çetin Doğan, Cumhuriyet, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Sopayla saldırdı yetmedi, kafasına falçata sapladı! O anlar kameralara anbean yansıdı
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:28:44. #1.13#
SON DAKİKA: Balyoz davasında dosya, mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement