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Banaz Organize Sanayi Bölgesi Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Banaz Organize Sanayi Bölgesi Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

11.02.2022 18:33
Banaz Organize Sanayi Bölgesi Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yapılacak Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin "Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yapılacak Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin "Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Banaz Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, yapılacak organize sanayi bölgesinin en az kentteki Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kadar kapsamlı ve donanımlı olacağını söyledi.

Türkiye'nin jeopolitik konumu itibarıyla da bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu aktaran Altay, "Biz Allah'ın izniyle ülkemizi gelecek yüzyılın lider ülkesi haline hep birlikte getireceğiz. İnşallah Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yapılacak ve yükselecek olan fabrikalarla ülke ve şehir ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Organize sanayi bölgemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İstihdam oluşturmanın önemli olduğunu dile getiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana her hanenin gelirini arttırmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

AK Parti iktidarında ülke genelinde organize sanayi bölgelerinin sayısının arttırıldığına, var olanlarda da büyük oranda büyümeye gidildiğine dikkati çeken Güneş, "Güzel ilçemiz Banaz zaten bunu hak ediyordu. Konumu başta olmak üzere içerisinden demir yolu ve kara yolunun geçmesi çok büyük avantajları da beraberinde getiriyor. Banaz ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin kente hayır getirmesini dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Banaz Organize Sanayi Bölgesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ocak 2020 tarihinde onaylanarak tüzel kişilik kazandığını kaydeden Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, müteşebbis heyetinin ise Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Sanayi ve Ticaret Odası ve Banaz Belediyesi tarafından oluştuğunu belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi'nin 1 milyon 299 bin 507 metrekare alana kurulacağını söyleyen Zafer Arpacı, şöyle konuştu:

"Banaz'da yatırım yapmanız için gerekli tüm imkanları sizlere sunacağız. Tüm gücümüzle önce 1. etapta belirlediğimiz 21 parselin alt yapısını tamamlayıp sizlere teslim edeceğiz. İlçemizin teşvik uygulamasında 5. bölgede olması sizlerin yatırım maliyetini en aza indirmeniz için güçlü bir destektir. Tüm bu imkanlardan yararlanmanız için tüm desteğimizi sunacağız."

Konuşmaların ardından Zafer Kalkınma Ajansı Uşak Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Tekeli tarafından bilgilendirme yapılarak, Banaz Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyelerince vatandaşlardan gelen sorular yanıtlandı.

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Organize Sanayi Bölgesi, AK Parti, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz Organize Sanayi Bölgesi Yatırıma Davet ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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