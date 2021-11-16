Bandırma'da 20 bin fidanla "Banvit Ormanı" oluşturuluyor - Son Dakika

??????? Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Banvit Ormanı Projesi" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Banvit BRF'den yapılan açıklamaya göre firma, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile "7 Ağaç Ormanları Ağaçlandırma Programı" kapsamında 20 bin sahil çamı fidanı dikerek "Banvit Ormanı" oluşturuyor.

Fidan dikme töreni, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Can Tan ve ÇEKÜL Vakfı yetkililerinin katılımlarıyla Sahil Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Banvit BRF Üst Yöneticisi Tolga Gündüz, programda yaptığı konuşmada, "ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları Ağaçlandırma Programına destek olduk ve ana kampüsümüzün yer aldığı Bandırma bölgesinde ÇEKÜL iş birliğiyle 'Banvit Ormanı'nı kurduk. Benzer ağaçlandırma projelerini önümüzdeki dönemlerde, başta üretim entegrasyonlarımızın olduğu İzmir ve Elazığ ilerimizde de hayata geçirmeyi istiyoruz. Destekleri için Orman Genel Müdürlüğü ile ÇEKÜL Vakfına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü Sevil Yeşim Dizdaroğlu ise 1990 yılında kurulan vakfın, 1994'te 7 Ağaç Ormanları Ağaçlandırma Programını başlattığını ve doğaseverlerin desteğiyle bugüne kadar 70'ten fazla sahada, 5 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduğunu bildirdi.

Bunda, kurumların orman oluşturma çabalarının büyük payının olduğunu vurgulayan Dizdaroğlu, iş birliklerinin devam edeceğini aktardı.

Program, fidan dikimiyle tamamlandı.