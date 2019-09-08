Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Marmara Ana Metal OSB Projesi" çalışmaları
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Bandırma'da "Marmara Ana Metal OSB Projesi" çalışmaları

21 dakika önce

Marmara Ana Metal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Kurulu, toplantı yaptı.

Bandırma'da

Marmara Ana Metal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Kurulu, toplantı yaptı.

Bandırma Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, organize sanayi bölgesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Bölgede arsa temini işleminin sürdüğünü anlatan Yazar, "Bölgede arsaları bulunan kurum veya kişilerle öncelikle uzlaşma yoluyla yer edinmek istiyoruz. Bu gerçekleşmezse kamulaştırmaya gideceğiz. Valiliğimiz tarafından kıymet belirleme ve uzlaştırma komisyonları da oluşturuldu." dedi.

Müteşebbis Kurulu Başkanı Sadettin Çay da 220 hektarlık bir alanda ileri teknoloji ve savunma sanayisine yönelik yatırımlar yapılacağını aktardı.

Çay, binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ana metal sanayi ağırlıklı olarak başlayan projenin geldiği son aşamada, yüksek teknoloji, enerji, otomotiv ve savunma sanayi ağırlıklı bir yapıya gitti. Takriben binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Türkiye'nin ihracat üssü olacak bir organize sanayi bölgesi olacağız."

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da böyle organize sanayi bölgeleriyle ilçenin geleceğine de şekil vermeyi planladıklarını vurguladı.

Marmara, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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