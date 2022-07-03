Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi mezuniyet töreni düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, 17 Eylül Stadı'nda gerçekleştirildi.

Törene 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 akademik dönemlerinde öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bayrak ve flama eşliğinde geçişiyle başlayan törende konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma'nın hızlı gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilere seslenen Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Sevgili gençler ülkemizin sizlere ihtiyacı var. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi gelişimin ve çalışmanın hiç durmaması gerekiyor. Hayat yolculuğu şimdi başlıyor. Güçlenen büyük Türkiye hayali hepinizin hayali olsun. Araştırma, bilime olan aşk ve ülkenize olan sevdanız hiçbir zaman sönmesin. Ailelerinize olan bağlılığınız, güven duygunuz, samimiyetiniz, insan sevginiz ve cumhuriyetimize, devletimize, milletimize olan aşkınız sönmesin güçlensin ki bu ülkede sizlerden güç alsın. Azim ve kararlılıkla yolunuz açık olsun."

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir de Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştiremedikleri dönemlerin de mezuniyet törenini yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 5 bin 350 civarı genci hayata yolcu edeceklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da inşallah her yıl gençleri törenlerle buradan hayata uğurlayacağız. Bugün hem mutluyuz hem de gururluyuz. Ülkemizin genç ve dinamik üniversitesi olarak 7 yıldır mezun vermenin heyecanını, pırıl pırıl gençlerimizi hayata uğurlamanın, ülkemize kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 7'nci yaşını geride bırakmış genç, iddialı, emin adımlarla yoluna devam eden, dünya ve Türkiye çapında saygın bir üniversiteyiz."

Törende Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin de birer konuşma yaptı.

Mezun öğrenciler adına Şevval Kurum da bir konuşma gerçekleştirdi.

Fakülteyi ve bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere ödül ve plaketler protokol tarafından verildi. Törende öğrenciler keplerini atarak, mezuniyetlerini kutladı.