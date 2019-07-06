Son Dakika Haberleri: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

43 dakika önce

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı, System.String[]
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, hem mutlu hem de gururlu olduklarını söyledi.
Öğrencileri mezun edip hayata kazandırmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirten Özdemir, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz, Balıkesir Üniversitesinden ayrıldığı için öğrencinin talep etmesi durumunda kendilerine Balıkesir Üniversitesi diploması veriyorduk. İki yıl önce Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin meslek yüksekokullarından mezun olan ilk ön lisans mezunlarımıza diplomalarını burada vermiştik. Bu yıl da ilk lisans mezunlarımıza diplomalarını veriyoruz." dedi.
Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un da katıldığı tören, dereceye girenlere başarı belgeleri ve hediyelerinin verilmesi, mezunların keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:12 Kaynak: AA
Bandırma, Eylül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 21:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]