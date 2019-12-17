Bangladeş'in "Büyük Zaferi" İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bangladeş'in 'Büyük Zaferi' İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

Bangladeş'in "Büyük Zaferi" İstanbul'da kutlandı

6 saat önce

Bangladeş Zafer Bayramı, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam'ın ev sahipliğinde düzenlenen programla kutlandı.

Bangladeş'in

Bangladeş Zafer Bayramı, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam'ın ev sahipliğinde düzenlenen programla kutlandı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin bağımsızlığını simgeleyen "Büyük Zafer" kutlamaları kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde program düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, diplomatik misyon temsilcileri ve sanatçıların yanı sıra Türkiye'de yaşayan Bangladeşlilerin katıldığı etkinlikte, Bangladeş'in bağımsızlığa giden süreci ve sonrasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu İslam, yaptığı açıklamada, ülkesinin bağımsızlığını sağlayan ve "Bangladeş'in atası" olarak kabul edilen Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman'ı şükran ve hürmet duygularıyla andıklarını belirtti.

İslam, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın da ilerleme hedefine öncülük ettiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özdemir de iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, ilişkilerin pekişeceğine inandığını kaydetti.

Program kapsamında Bangladeş müzikleri seslendiren Türk sanatçılara Bangladeşli öğrenciler de danslarıyla eşlik etti.

Davetliler program sonrasında Bangladeş mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Zafer Bayramı, Bangladeş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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