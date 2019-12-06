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Bangladeş tarım başkanından DAGEM'e ziyaret

6 saat önce

e Bangla Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammed Sakhavat Hossain, Apimaye Arıcılık Ekipmanları Ltd. Şti.

Bangladeş tarım başkanından DAGEM'e ziyaret, System.String[]

e Bangla Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammed Sakhavat Hossain, Apimaye Arıcılık Ekipmanları Ltd. Şti. Genel Müdürü Emre Yıldırım Üniversitede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldılar.


Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu tarafından karşılanan misafirler, Yığılca Hoşafoğlu mevkiinde bulunan DAGEM'de yapılan faaliyetleri yerinde inceleyerek, yürütülen projeler ve diğer çalışmalar hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi.


Arıcılık üzerine işbirliği yapmak ve karşılıklı öğrenci değişiminde bulunmak üzere Düzce Üniversitesi'ni ziyaret eden Tarım Başkanı Wais Kabir, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin faaliyetlerini takip ettiklerini belirterek, iki kurum arasında gerçekleştirilecek işbirliği antlaşmaları çerçevesinde benzer uygulamaları yapmak istediklerini dile getirdi.


Bangladeş Sher-e Bangla Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammed Sakhavat Hossain ise yaptığı açıklamada, DAGEM'in yaptığı çalışmalarını çok beğendiğini dile getirerek, ailesi ile birlikte yabancı öğretim üyesi sıfatıyla Üniversitede arıcılık alanında kendisini akademik olarak geliştirmek istediğini bildirdi. Ayrıca bununla ilgili resmi prosüdür tamamlanıncaya kadar yüksek lisans ve doktora öğrencilerini DAGEM'e eğitim ve öğretim görmek amacıyla göndermek istediğini de dile getirdi.


Son olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret eden misafirler Üniversitenin ihtisaslaşma projesi kapsamında yaptığı faaliyetleri hakkında Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından bilgilendirildiler. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:27 Kaynak: İHA
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