Bangladeş'te son 24 saatte, 4'ü çocuk 16 kişi yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Yıldırımdan kaynaklanan ölümler, son on yılda ülkede yaygın bir olay haline geldi. Alınan bilgilere ülkenin farklı illerinde son 24 saat içinde düşen yıldırımlar 4'ü çocuk olmak üzere en az 16 kişiyi yaşamdan kopardı. Netrakona, Faridpur, Manikganj ve Kishoreganj bölgeleri ülkenin yıldırımlardan en çok etkilenen bölgeleri oldu.

2016 YILINDA YALNIZCA BİR GÜNDE 80 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Muson dönemi öncesi Nisan-Haziran ayları arasında zirveye ulaşan yıldırım düşmeleri onlarca kişinin hayatına mâl oluyor. 2016'da sadece bir günde 80 kişi yıldırım düşmesi sonucu ölmüştü.

EN ÇOK TARIM İŞÇİLERİ ETKİLENİYOR

2015 yılında, Bangladeş hükümeti yıldırımın doğal afet olduğunu ilan etti ve ülkenin ulusal afet yönetim planına ve Ulusal Yapı Yönetmeliğine önlem düzenlemeleri getirdi.

Tarım emekçileri açık tarlalarda çalıştıkları için yıldırımların bir numaralı kurbanları. Şeyh Hasina hükümetinin önlem olarak diktiği beş milyondan fazla palmiye ağacının büyümesi zaman aldığı için henüz herhangi bir faydası dokunmuş değil. Çiftçiler bu nedenle hükümeti eylemsizlikle eleştiriyor.

ÇEŞİTLİ HASARLAR KALIYOR

Yıldırım çarpmalarından sağ kurtulanlarda ise yanık izleri, işitme kaybı ve sinirsel hasarlar gözlemleniyor.