Baraj gölü birçok kişinin uğrak yeri oldu
22 dakika önce
Ordu'daki Topçam Baraj Gölü, birçok kişinin uğramadan geçmediği yerlerden birisi oldu.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
'daki Topçam
Baraj Gölü, birçok kişinin uğramadan geçmediği yerlerden birisi oldu. Mesudiye
ilçesi sınırları içerisinde bulunan Topçam Baraj Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri mutlu ediyor.
Baraj gölünü ziyaret edenler ve yoldan geçenler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.
Baraj gölünü görmek isteyenler Ordu merkezden devam ederek Karadeniz- Akdeniz
Yolu olan Dere Yolu'ndan sarp dağların ve gür ormanların arasından geçilerek Topçam Baraj Gölü'ne ulaşılıyor.
Baraj gölüne hayran kaldığını dile getiren Aynur Önder, "Buradaki baraj gölüne ve doğasına hayran kalmamak mümkün değil. Bizler de bu güzelliği ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi. - ORDU
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