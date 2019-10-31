Son Dakika Haberleri: "Barajlar ülke ekonomisine katkı sağlıyor"
Son Dakika Güncel 'Barajlar ülke ekonomisine katkı sağlıyor'

"Barajlar ülke ekonomisine katkı sağlıyor"

6 saat önce

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çoruh Havzasında kurulan barajların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çoruh Havzasında kurulan barajların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını bildirdi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Tonbul, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Doruk ile bir süre sohbet eden Tonbul, Çoruh Havzasında kurulan barajların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Tonbul, Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı unvanına sahip olacağından dolayı çok mutlu olduğunu da ifade etti.

Vali Doruk da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Tonbul ile beraberindeki heyete çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Hacı Bayram, Memur Sen, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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