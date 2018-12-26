Son Dakika Haberleri: Baran'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü Mesajı

Baran'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü Mesajı

11 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin merkezi olan Ankara'nın bugün de ticaret, sanayi, sağlık ve eğitimin merkezi olduğunu kaydetti.

Baran'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin merkezi olan Ankara'nın bugün de ticaret, sanayi, sağlık ve eğitimin merkezi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare etmek için Ankara'yı merkez olarak seçtiğini hatırlatan Baran, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyeti üyelerinin Dikmen sırtlarından Ankara'ya adım attıkları gün, Türk milleti ile birlikte Ankara'nın da maküs talihi değişti. Aradan geçen 99 yılda bozkır kasabasından modern bir başkente dönüşen Ankara bugün de tüm dünyanın tanıdığı marka bir başkent olma mücadelesi veriyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak Ankara'nın potansiyeline inandıklarını belirten Baran, "İnanıyoruz ki Ankara bizim de gayretlerimizle bugün bulunduğu noktadan çok daha ileri bir seviyeye gelecek potansiyele sahiptir. Ankara'yı tüm dünyada tanınmış bir marka haline getirmek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması için önemli bir olay olduğunu vurgulayan Baran, "Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:25 Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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