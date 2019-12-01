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Barikatsız bir dünya için pedal çevirdiler

6 saat önce

İstanbul'da engellilerin günlük hayattaki sorunlarına dikkat çekmek için 'Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji' düzenlendi.

Barikatsız bir dünya için pedal çevirdiler, System.String[]

İstanbul'da engellilerin günlük hayattaki sorunlarına dikkat çekmek için 'Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji' düzenlendi. Engelliler de kendi bisikletleriyle katıldıkları etkinlikte yağmura aldırış edilmeden pedal çevirdi.


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Barikat Film Atölyesi Derneği, engellilerin günlük hayattaki sorunlarına dikkat çekmek için 'Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji' etkinliği düzenledi. Etkinliğe birçok bisikletli ve engelli vatandaş katıldı. Yağmura rağmen engelli grupları ve gönüllü bisikletçiler pedal çevirdi. Mecidiyeköy'den pedal çevirmeye başlayan grup, Eminönü iskelesinden Üsküdar'a geçti. Beykoz'da sona eren etkinlik hakkında bilgi veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Perihan Eren, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ithafen bugün buradayız. Engelliler için oluşturulan bütün barikatların kalkmasını istiyoruz. Onların da bizimle toplum içinde yan yana olmasını istiyoruz. Biz buradaki engelleri aşıyoruz, engelliler için de engellerin aşılmasını istiyoruz" dedi.


Barikatsız Film Festivali Başkanı Yönetmen Hüseyin Nacar ise, 'Mecidiyeköy'den Eminönü'ne geldik. Emniyet tedbirlerinden dolayı İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel olarak hep 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyorduk ama hava koşulları malum, rüzgarın etkisiyle bisikletlerin sağlıklı geçişi için olumsuz bir etki oluşturacağından dolayı böyle bir şeyi uygun gördüler. Cumhurbaşkanımızın Basın Danışmanı Zafer Çubukçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Şu ana dek herhangi bir problem yok" ifadelerini kullandı.


Korteje katılan engelli sporcu Şule Yazıcı, "Biz bu etkinliğe engelli haklarını vurgulamak, bütün engellilerin sesi olmak için çıktık. Ben de bu etkinliği temsil eden kişi olduğum için gerçekten gurur duyuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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