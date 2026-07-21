Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

21.07.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmanda bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını platin sarısına boyatan futbolcunun antrenmandan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk antrenmanından kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, yeni saç stiliyle de gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Daha önce de farklı saç modelleriyle zaman zaman adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, bu kez saçlarını tamamen platin sarısı yaptı. Futbolcunun yeni imajı, paylaşımlarınınn ardından sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barıi Alper Yılmaz’ın yeni görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcıların bir kısmı “O saçlarını bile özlemişiz be Barış.” Yorumuyla yeni sezon heyecanına da vurgu yaptı.

Yeni sezon öncesi paylaştığı antrenman kareleri ve dikkat çeken imaj değişikliğiyle Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri oldu. 

Barış Alper Yılmaz, Milli Takım, Galatasaray, Antrenman, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ya barış adeta bukalemuna döndün yaw;))) 7 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Başına koca bir gılloz bırakılmış olan eski imajı daha yakışıyordu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Karısını başka bir erkekle yakaladı Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Beşiktaş’ın Midtjylland’ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:34
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
07:55
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:05:25. #7.12#
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.